Jess FM zendt zelf uit tijdens Warmste Week vanuit ‘glazen huis’ in stadhuis

MenenTijdens de Warmste Week van Studio Brussel zal er dit jaar ook in Menen een ‘glazen huis’ zijn. Jess FM zendt dan vanuit een zaaltje in het stadhuis op de hoek van de Groentenmarkt. De hele week wordt er radio gemaakt in het thema van armoede. “Iedereen zal kunnen binnenwandelen en we zamelen geld in voor het goede doel”, zegt Kevin Dekyen van Jess FM.