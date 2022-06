Jeep ramt Renault: één bestuurder lichtgewond

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur ter hoogte van de Kringloopwinkel. De bestuurder van een Jeep Compass was onoplettend en reed achteraan in op een Renault Modus. Die laatste werd weggeslingerd en kwam tot stilstand op de oprit van de Kringloopwinkel. Door de stevige klap had de bestuurder last van pijn in de nek. De man werd voor verzorging naar het AZ Delta in Menen overgebracht. Als gevolg van de botsing was er een tijdje alleen maar beurtelings verkeer mogelijk in de Kortrijkstraat. Dat zorgde voor hinder. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek weer proper te maken, maar hoefde niet te blussen. Aanvankelijk was immers een autobrand gemeld maar dat bleek niet te kloppen.