Jeannick, Kurt, en Sunny kandidaat Prins Carnaval Menen

MenenOp 4 februari gaat opnieuw de verkiezing tot Prins Carnaval door. Jeannick (59), Kurt (41) en Sunny (33) zijn de kandidaten voor Prins Carnaval in Menen 2023. Carnaval leeft in Menen. “Voor het eerst sinds 2008 hebben we opnieuw drie kandidaten”, zegt schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit).

De verkiezing gaat door op zaterdag 4 februari in Park Ter Walle. “Vooraleer de verkiezingsstrijd echt losbarst organiseren we een carnavalsmiddag”, zegt schepen Kasper Vandecasteele. “Groot en klein zijn vanaf 14 uur welkom in Park Ter Walle voor een heuse carnavalsshow met Willy en Walters Wondere Wereldorkest.” Inkom is gratis en er is koffie en taart voorzien.

Volledig scherm Er zijn dit jaar drie kandidaten prins carnaval in Menen. Kandidaat Sunny Kumar kroonde zich in 2011 en 2012 al tot prins en in 2018 zelfs tot prins van West-Vlaanderen. Bij een overwinning dit jaar kroont hij zichzelf zelfs tot carnavalskeizer. © Maxime Petit

Daarna volgt de echte verkiezingsshow die zal bepalen wie dit zich dit jaar kan kronen tot Prins Carnaval Menen 2023. De jongste kandidaat is Sunny Kumar (33), maar onervaren is hij bijlange niet. “In 2011 en 2012 werd ik al tot Prins Carnaval verkozen en in 2018 tot Prins Carnaval West-Vlaanderen.” Indien Sunny ook deze keer met de overwinning gaat lopen wordt hij zelfs gekroond tot carnavalskeizer. “Dat zou wel bijzonder zijn, want dan wordt ik de jongste carnavalskeizer van het land. Het is wel de laatste verkiezing die ik zal meedoen.”

De andere kandidaten zijn Kurt Verheecke en Jeannick Clauw. “Ik ben vooral gekend in Menen omdat ik vaak optreed als Sinterklaas of Kerstman”, zegt Jeannick. Kurt van zijn kant leeft al jaren voor het carnaval en is de huidige carnavalskeizer.

De carnavalsstoet gaat dit jaar door op zondag 5 maart. “We zoeken nog altijd verenigingen die zich willen engageren om mee te lopen in de stoet”, zegt schepen Kasper Vandecasteele. “We koppelen er dit jaar ook een prijzenpot aan vast. De stoet zorgt altijd voor leute en plezier in de Meense straten. Voor volgend jaar zouden we graag ook een kinderstoet willen organiseren als kick-off voor de echte stoet.”

