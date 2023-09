JCI organiseert outdoor karting tussen zeecontainers op transportsite LAR

2,5 maanden na allesver­woes­ten­de elektrici­teits­brand in Menen, is er nog steeds geen duidelijk­heid voor gezin: “Onderzoek duurt veel langer dan verwacht”

David Hutin, zijn vrouw Nathalie Dacheux en hun dochter Elodie leven nog steeds in grote onzekerheid nadat eind juni hun pas gerenoveerde woning in de Voorzorgstraat in Menen in vlammen opging. “We zijn even op vakantie gegaan om onze gedachten te verzetten, maar nu zijn er weer heel wat zorgen over de toekomst”, zegt Elodie (22).