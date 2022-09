Jaagpad tussen Menen en Lauwe eindelijk verlicht: “Blij dat we dit konden realiseren voor 1 september”

Al jaren is het Jaagpad voor fietsers en joggers ‘s avonds en ‘s nachts een verschrikking om te gebruiken omdat het er pikdonker is. “Ook wij kregen al geruime tijd vragen van veel inwoners om het jaagpad te verlichten”, zegt schepen Patrick Roose (Vooruit). Na enkele jaren studiewerk, werden de werken voor de verlichting langs het jaagpad in november vorig jaar gestart. Nu zijn de werken eindelijk af en brandt het licht sinds 31 augustus. “We zijn bijzonder verheugd dat we dit hebben kunnen realiseren voor 1 september wanneer de school opnieuw start. Want dit Jaagpad wordt enorm veel gebruikt voor schoolgaande jeugd maar ook voor woon- werkverkeer. Dat het nu verlicht en dus veel veiliger en aangenamer is, zal alleen maar nog meer inwoners ertoe aanzetten om de fiets te gebruiken.”