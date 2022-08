Inwoners van Menen en Wervik krijgen extra booster vanaf 14 september

WERVIK De Partytroop­ers vervangen zieke charmezan­ger Jens op Zotte Podium, feestburge­mees­ter vandaag jarig

De Omloop van de Grensstreek is vandaag, dinsdag, de sportieve afsluiter van de vijfdaagse zomerkermis in Wervik. Het werd onder meer dankzij het mooi weer een topeditie. Vandaag is er een verminderingsdag op de kermis in de Emiel Gellyncklaan en is feestburgemeester Lien Deblaere jarig. Ze werd 42 jaar.

