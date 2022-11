Internering voor man na lawine aan klachten voor belaging

Lauwe Brasserie Dæfnis stijgt van 12 naar 13 in Gault&Millau: “Heel tevreden!”

Brasserie Dæfnis in Lauwe is in de nieuwe Gault&Millau gestegen van 12 op 20 naar 13 op 20. In 2020 was Dæfnis nog niet in de Gault&Millau, nu stijgen ze dus al meteen met een punt. “Het was mijn vader die me opbelde om het nieuws te melden”, vertelt Daphnis Abbeloos (34).

7 november