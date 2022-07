Inbrekers aan de haal met duizenden euro tuinmachines bij Verde in Rekkem: “Vreemd, in het weekend van Rekkem Congé.”

Na de inbraak trad het alarm van de zaak in werking maar nog vooraleer de politie ter plaatse was, waren de daders al vertrokken. “Ze lieten nog een spoor van machines achter”, aldus Ingrid. De derde inbraak sinds de overname in 2008 is voor Pedro en Ingrid opnieuw een domper. “Als er morgen een tuinman een heggenschaar wil kopen, kunnen we die niet aanbieden”, zucht Ingrid. “Op die manier zijn we eigenlijk dubbel gestraft. En het is al zo moeilijk om geleverd te krijgen wat we willen. En op het vlak van beveiliging namen we al maatregelen zoals paaltjes voor de vitrines. Maar als dieven het op iets gemunt hebben, raken ze sowieso binnen. Onze ligging vlakbij de Franse grens is natuurlijk geen troef als doelwit voor inbraken maar ook elders bij collega’s, zoals in Rollegem-Kapelle, braken ze al verschillende keren binnen.”