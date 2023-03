In Menen zwaarbewolkte ochtend en zware neerslag

Weduwe van gewezen burgemees­ter en senator Albert Deconinck overleden, ze is steeds chauffeur van dienst geweest en vergezelde tijdens het weekend zoveel mogelijk haar man

In het woonzorgcentrum Polderzicht in Blankenberge is Simone Devos (91) overleden. Ze was de weduwe van de gewezen socialistische burgemeester en senator Albert Deconinck uit Wervik. Simone is steeds chauffeur van dienst geweest en vergezelde tijdens het weekend zoveel mogelijk haar man die overleed in november 1999.