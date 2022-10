Ierse trucker sterft aan vrachtwagen op transportzone LAR in Rekkem

Gullegem/Staden Britten en Litouwers blijven in cel na vondst 200 kilogram cocaïne en heroïne in AirBNB

De twee Britten en twee Litouwers die konden geklist worden na de vondst van ruim 200 kilogram cocaïne en heroïne in een vrachtwagen op de industriezone in Gullegem/Moorsele en de daaropvolgende huiszoeking in een AirBNB in Staden blijven in de cel. De raadkamer in Kortrijk verlengde hun aanhouding met een maand.

