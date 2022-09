Huwelijksbootje van Freddy en Henriette vaart 65 jaar

WERVIK Student Bavo Devogel (18) in het Vlaams Jeugdparle­ment: “Netwerken en de werking van het Vlaams Parlement beter leren ken­nen”

Bavo Devogel (18) uit de Komenstraat in Wervik studeert Business & Languages aan de hogeschool Vives in Kortrijk en is geselecteerd voor het Vlaams Jeugdparlement. Het is een simulatie van het Vlaams Parlement, voor en door jongeren. Het geeft jongeren de kans om te proeven van de parlementaire wereld en brengt hen samen om over maatschappelijk relevante thema’s te debatteren.

