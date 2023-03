HURORAM! in CC De Steiger

LEVENSVER­HAAL. ‘Weldoener’ en ereschepen Raymond Neirynck (94) overleden: “Hij schonk 300.000 euro weg, want mensen met een beperking lagen hem na aan het hart”

In de laatste jaren van zijn leven schonk de Meense ereschepen Raymond Neirynck, die woensdag op 94-jarige leeftijd overleed, volop aan goede doelen. “Zijn zoon Luc was zelf gehandicapt, en Raymond is zich altijd voor mensen met een beperking blijven inzetten”, vertelt zijn broer Freddy (76), die de jongste tijd een steeds hechtere band met Raymond kreeg.