Hier zijn er volgende week wegenwerken in Menen

Staden/Moorslede Audit Vlaanderen gaat mogelijke belangen­ver­men­ging bij burgemees­ters Staden en Moorslede dieper onderzoe­ken

Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat audits bij gemeentebesturen uitvoert, gaat een forensische audit opstarten in Staden en in Moorslede om uit te zoeken of burgemeesters Francesco Vanderjeugd (Open Vld) en Ward Vergote (Visie) zich al of niet schuldig hebben gemaakt aan belangenvermenging. Vanderjeugd bevestigt het nieuws, “maar ik heb niets te verbergen”, zegt de burgemeester.

2 juni