Hier flitst de politie deze week:

Markse en Lauwse blussers huizen voortaan in één gloednieu­we kazerne: “Het was hoog tijd, onze oude kazernes hadden echt afgedaan”

De ‘vrijage’ was al even aan de gang en nu is het zover: de brandweerlui van de posten Marke en Lauwe zijn samengevoegd in een nieuwe, gemeenschappelijke kazerne. Die werd centraal gebouwd op de KMO-zone Bramier in Lauwe en kostte zowat 3 miljoen euro. “We brengen hier niet alleen ons materiaal samen maar ook twee verschillende culturen”, zegt postoverste Sebastien Lefebvre. “Maar dat komt goed, iedereen is enthousiast.”