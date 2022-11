Hier flitst de politie deze week

De politie zal flitsen in de Rijselstraat in Menen waar maximum 30 kilometer per uur is toegestaan, in de Schuttershoflaan in Gullegem en langs de Provinciebaan in Ledegem. De politiezone gaf deze locaties ook zelf prijs via hun sociale media. Let dus extra goed op je snelheid. Mogelijk zal de politie ook op andere plaatsen flitsen.