“Het water druppelde op onze laptops en ander duur materiaal”: verstopping op dakterras veroorzaakt zware schade bij JD Systems

Bestuurder vlucht met minderjari­ge dochter voor politie

In Rollegem-Kapelle is een bestuurder zaterdagnamiddag door de politie gestopt na een wilde achtervolging. De man sloeg op de vlucht voor de politie met zijn minderjarige dochter in de wagen. Tijdens de achtervolging probeerde hij verschillende keren op een politievoertuig in te rijden. Gelukkig raakte niemand gewond.