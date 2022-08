Het aftellen naar drie dagen Wieltjesfeesten kan beginnen: “Blijven stad van leute en plezier”

De Wieltjesfeesten starten op vrijdag inderdaad met enkele knallers van formaat. Op de Grote Markt is er de modeshow die vorig jaar erg gesmaakt werd. Nadien is er het openluchtbal met optredens van onder andere de Green Onions in het Brouwerspark. “Maar er is ook de de retropart Back To The Roots op de parking van de Sint-Franciscuskerk en er zijn optredens aan het station met ‘Wieltjesfeesten aan’t station”, vertelt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele. “Zo zal je vrijdagavond van de ene optredens naar de andere kunnen wandelen en zal er een festivalsfeer in de stad hangen.”