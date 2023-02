Herdenk overlijden van Koning Albert I op Vander Merschplein

Kortrijk/Tielt “Gezin is alle kostbare herinnerin­gen kwijt na zware woning­brand”: KV Kortrijk houdt steunactie voor jeugdspe­ler Leon (10) en mikt op 25.000 euro

“Je wenst het niemand toe, wat het gezin Maes overkwam. Met een steunactie tonen we dat KV Kortrijk een warme familie is”, zegt coördinator doelmannen Glenn Verbauwhede (37). Het huis van het gezin Maes in Tielt is onbewoonbaar na een hevige woningbrand. Zoon Leon Maes (10) is jeugdspeler bij KVK. Je kunt online doneren. KVK hoopt zo 25.000 euro in te zamelen. “We hebben de steun van alle supporters en Kortrijkzanen nodig om het gezin te helpen.”

