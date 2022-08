Herbeleef jeugdcafé The Roots tijdens Wieltjesfeesten: “Zelfs de bestellers zullen dezelfde zijn als die van 18 jaar geleden”

Het is ondertussen al 18 jaar geleden dat Geert Laflere (49) stopte met het uitbaten van het jongerencafé The Roots op de Grote Markt in Menen, nu Bar-Choc. Maar de sfeer van toen is nog lang niet vergeten. “Die sfeer willen we nu nog een keer terugbrengen met de fuif ‘Back To The Roots”, vertelt organisator en toenmalig café-uitbater Geert Laflere (49) die het samen met zijn vrouw Delphine Tollenaere organiseert. “Ik heb het café iets meer dan drie jaar open gehouden, maar het waren gouden tijden. Tijdens de zomer zette ik palmbomen buiten, ik heb ooit ook eens zo’n rodeostier buiten gezet. Maar toen mijn zoon geboren werd, ben ik ermee gestopt.” Dat is ondertussen 18 jaar geleden. “Op de fuif zullen ook foto’s van toen getoond worden, en daar zitten wel legendarische tussen. Dankzij sponsors is de fuif ook volledig gratis. Wat wel leuk is, is dat veel klanten van toen ondertussen een zelfstandige zaak hebben opgebouwd en nu de fuif mee sponsoren.” Op de affiche staan onder andere DJ Sammir, DJ Snes en Retronation. “Ik wil opnieuw de vibe van toen herbeleven met z’n allen. Dan zal het geslaagd zijn. Ik zal coördineren en werken die avond. Maar het is de bedoeling dat ik ook met heel veel mensen van toen die ik wellicht al lang niet meer gezien heb nog eens een babbeltje sla.”