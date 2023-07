Helft meer sluikstorters betrapt en beboet in Menen: “Sluikstorters moeten eruit”

In Menen werden vorig jaar 170 sluikstorters betrapt. Dat is een stijging van maar liefst 63 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. De stad investeerde onder andere in camerabewaking op plaatsen waar vaak aan sluikstorten werd gedaan. Het levert ook op want de netheidsbarometer ligt voor Menen voor het eerst op 85,2 procent. “We investeerden ook in een extra veegmachine en kunnen rekenen op 200 vrijwilligers”, zegt schepen Patrick Roose (Vooruit).