Hangbuikzwijn en haar dertien biggetjes gedumpt in Preshoekbos: dieren vangen geen sinecure

Bij het dierenasiel de Knuffelpootjes in Menen werden ze maandag opgeroepen nadat het hangbuikzwijn en haar 13 kleintjes gezien waren in het Preshoekbos. De dieren vangen bleek geen sinecure. Uit veiligheidsoverwegingen werd er een veearts bijgehaald die de moeder verdoofde. Het hangbuikzwijn en haar jongen werden overgebracht naar Animal Sanctuary Daisyfields in Aalbeke. Van daaruit zullen ze nog eens worden overgeplaatst naar Forest & Friends in Diest waar ze gespecialiseerd zijn in varkentjes. Van daaruit zullen de dieren wellicht ter adoptie worden gesteld. Het houden van hangbuikzwijnen is nochtans perfect mogelijk. Alleen worden de dieren vaak gedumpt eens ze wat groter en een stuk minder schattig zijn.