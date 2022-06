Grote Weg ondergaat de komende jaren een metamorfose: Café De Croisé moet verdwijnen.

MENEN KSA Menen op zoek naar alle oudleiders uit de geschiede­nis voor grootse reünie: “Gezellig samenzijn vol nostalgie en culinair genot”

Gaf u in een ver of minder ver verleden nog leiding in de KSA, VKSJ of Roodkapjes van Menen? Dan is er op zaterdag 27 augustus een unieke kans om een memorabele nostalgische avond te beleven. De opbrengsten gaan naar de bouw van een gloednieuw KSA-lokaal aan de Oude Leielaan.

24 juni