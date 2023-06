Groep jongemannen terecht voor afpersen jonge kerels: “Laakbare en belachelijke feiten”

Openlucht­bad Abdijkaai klaar voor opening, meer animatie dan ooit: “Buik­schuif­glij­baan, reuze zandbak… alles is tip top in orde”

Tijdens de uitzonderlijk mooie en droge zomer van 2022 kreeg LAGO Abdijkaai ruim 14.000 bezoekers over de vloer. Dat smaakt naar meer. “Deze vakantie zal zeker niet onderdoen”, zegt zwembadmanager Petra Santy. Het openluchtzwembad is vanaf zaterdag 24 juni open en dat tot en met zondag 3 september. Er is veel animatie gepland. En er komt zelfs een zeemeermin langs.