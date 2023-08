Groene Halte Wandeldag op 17 september

Het derde slachtof­fer van het drama in Wielsbeke krijgt een gezicht: “Dat meisje en haar mama op de grond zien liggen, was vreselijk”

Haar ene been is op verschillende plaatsen gebroken en een deel van haar huid werd afgescheurd. Zware verwondingen, maar de gedachten van Sadaf (24) gaan vooral uit naar de 15-jarige Inès en haar moeder die samen met haar aan het wachten waren in een bushokje in Wielsbeke toen een bestelwagen hen aanreed. De tiener overleefde het zware ongeval niet, haar moeder is nog steeds zwaargewond. “Ik voelde plots een wind in mijn rug en werd weggeblazen”, vertelt Sadaf Sadat (24) aan HLN.