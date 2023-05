Griet Vanryckegem lijsttrekker voor N-VA in 2024, Renaat Vandenbulcke stelt zich niet meer verkiesbaar: “Een verschil in visie”

Het was een undercoveragent die de meest recente terroristische cel in ons land hielp oprollen. Hij infiltreerde en sprak met de hoofdverdachte af om hem wapens te verkopen. Tien minuten later kon die in de boeien geslagen worden. “Zijn plannen waren heus wel concreet”, zegt een bron dicht bij het onderzoek. Of hoe een delicate infiltratie mogelijk erger voorkwam.

Menen