Gratis CC Zomerfestival in Brouwerspark komend weekend met Gabriël Rios

Koop een stukje Wevelgemse geschiede­nis: ‘den Bascule’ na 120 jaar café en 90 jaar weegbrug te koop

De geschiedenis van het pand gaat tot 120 jaar terug. In 1920 werd het café ‘Au nouveau Boulevard’ gestart. Later werd er de eerste weegbrug aangelegd voor de vlasnijverheid. Vier generaties lang werd het uitgebaat door vrouwen van dezelfde familie. De laatste uitbaatster, Maria ‘van den Bascule’ Feys overleed vorig jaar. Nu stellen haar zonen het pand te koop. “In onze dromen start iemand er opnieuw een bruin cafeetje in het pand”, vertellen Gino en Filiep.