Granaataanslag aan woning in Arsenaalstraat kadert in conflict binnen Nederlandse motorbende

“Ik zat net in bad toen er plots een knal van jewelste weerklonk”, zegt Maxime Petit, fotograaf voor onze krant en bewoner van de Arsenaalstraat. “Eerst dacht ik dat er iets gebeurd was in mijn woning maar toen ik vliegensvlug uit mijn bad stapte en overal rondkeek op de benedenverdieping, zag ik dat er niks aan de hand was. Vervolgens dacht ik aan een ontploffing bij de frituur Athletico, hier wat verderop. Maar die is op maandag gesloten. Toen ik later naar buiten ging kijken, zag ik blauwe zwaailichten.”