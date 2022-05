Gloeiende BBQ-resten zorgen voor brand in tuinhuis in Rekkem

De bewoners en de buren merkten rond 21.45 uur op dat in de tuin brand was ontstaan. Ze probeerden met water het vuur zelf te lijf te gaan in afwachting van de brandweer en dat lukte vrij aardig. De brandweer van de zone Fluvia repte zich ter plaatse en had het vuur daarna snel onder controle. Het vuur zorgde er voor dat een deel van het tuinhuis vernield raakte. De woning zelf bleef gevrijwaard en de bewoners bleven ongedeerd. Ze ademden wat rook in tijdens de bluspoging maar moesten niet naar het ziekenhuis overgebracht worden. “Laat na een barbecue de houtskolen altijd voldoende afkoelen”, klinkt het als preventieve tip bij de brandweer. “Enkele uren volstaan daarvoor niet. Gloeiende kolen kunnen nog dagenlang hitte verspreiden. Nat spuiten met koud water is een optie om ze sneller te doen afkoelen.”