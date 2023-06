Gezin is alles kwijt na brand: “Die installateur van de digitale meter wist precies maar half wat hij deed”

Na 61 jaar valt doek over Beenhouwe­rij Deleu: “De gouden tijd van de Barakken ligt al ver achter ons”

Slager Carl Deleu (63) van beenhouwerij Deleu in de Barakken in Menen gaat met pensioen. Carl nam de beenhouwerij destijds over van zijn vader, maar nu is er geen opvolging. En dus stopt de beenhouwerij na 61 jaar met bestaan. “Het is een keuze van het verstand”, vertelt Carl (63).