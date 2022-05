“Gezien de omstandigheden” maakt fietser Jean-Pierre (77) het goed na dodehoekongeval

Dagelijkse kost

Laurie Detaevernier, die op 6 mei samen met Jean-Pierre Robbe hun vijftigste huwelijksverjaardag vierde, is dankbaar dat haar man nog leeft. “De politie is mij komen verwittigen”, vertelt de vrouw. “Ik ben niet naar de plaats van het ongeval gaan kijken, hoewel dat vlak bij ons huis is. Mijn man was immers al naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb ook niet speciaal acht geslagen op de sirenes van de hulpdiensten. We wonen vlakbij de Moeskroenstraat en de Expresweg, sirenes zijn hier haast dagelijkse kost.”

Black-out

In het ziekenhuis kon Laurie Detaevernier praten met haar man. “Hij ligt op de afdeling intensieve zorgen maar is bij bewustzijn en maakt het, gezien de omstandigheden, vrij goed”, zegt ze. “Jean-Pierre herinnert zich niks van het ongeval. Dat is niet ongewoon, zeggen de dokters. Hoe lang hij in het ziekenhuis zal moeten blijven, is niet duidelijk. We wachten af.” Laurie beseft dat haar man aan het ergste is ontsnapt. “Ik ben blij dat ik hem eerst heb gezien, in het ziekenhuis, en pas daarna de foto’s van het ongeval onder ogen kreeg. Als je zo’n beelden ziet, denk je automatisch aan het ergste. Gelukkig is ons dat gespaard gebleven.”