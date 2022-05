Getuige doet vrachtwagen stoppen: man (77) zwaargewond na dodehoekongeval

Kortrijk VELOVEILIG. 51 procent van inwoners vindt Kortrijk veilig voor fietsers

Kortrijk doet het best goed in het rapport van VeloVeilig Vlaanderen. 51,5 procent van de inwoners geven 7 of meer op 10 en vinden het dus veilig fietsen in Kortrijk. In Vlaanderen is dat 38,9 procent. Het fietsbeleid krijgt gemiddeld 6,2 op 10 in Kortrijk, tegenover gemiddeld 5,4 in Vlaanderen. 65,6 procent vindt dat het huidige stadsbestuur het fietsen veiliger heeft gemaakt in Kortrijk.

25 mei