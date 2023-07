Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Menen vandaag

Tweeling Marith en Hannah maakt vierge­slacht compleet

Marie-Line Himpe (31) beviel op 3 mei in de materniteit van het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk van een tweeling. Meteen driedubbel feest, want door de komst van Marith en Hannah kon de familie ook een viergeslacht vieren. De familie kwam hiervoor recent samen in zaal Commanderie van Huis Van Wonterghem in Kuurne.