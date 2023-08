Franse inbreker op heterdaad betrapt: 2 jaar cel gevraagd

Een Franse inbreker riskeert twee jaar cel voor een nieuwe reeks aan inbraken en diefstallen die hij pleegde. De man werd in februari op heterdaad betrapt toen hij wilde inbreken in een woning in Rekkem. De man werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “Ik vraag vergiffenis en zal mijn werk als patissier terug opnemen”, zegt de man.