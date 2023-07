NET OPEN. Deborah (43) en Stijn (44) blazen met Gulden Graan opnieuw leven in leegstaan­de bakkerij: “Pas open en vrijdag waren we al uitver­kocht”

Het is uniek en gedurfd, als vroegere klanten – ze wonen op amper honderd meter afstand - je hele leven omgooien om een leegstaande bakkerij te heropenen. Deborah Vandenbussche (43) en Stijn Strynckx (44) wagen de stap en runnen sinds kort Gulden Graan in Kortrijk. “De vroege uren deren ons niet, we wisten op voorhand waar we aan toe waren.”