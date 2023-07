Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Menen vandaag

Nele verwerkt banners over heraanleg de Steenakker tot draagtas­sen: “Het gaat allemaal om unieke stukken”

De heraanleg van de Steenakker in Wervik tot een belevingsplein werd maandenlang met banners aangekondigd op wat ooit de grootste centrumparking was. Die banners brachten Nele Priem uit de Kruisekestraat op een uniek idee. Ze maakte er draag- en rugtassen van. “Het gaat allemaal om unieke stukken”, zegt Nele die ook workshops geeft in ’t Ateljee in de Duivenstraat