Heilige-Geest­straat twee weken deels dicht voor verkeer

De Heilige-Geeststraat in het centrum van Kortrijk is van 4 tot en met 15 september onderbroken tussen de Oude Kasteelstraat en de Kasteelkaai voor nutswerken. De omleiding loopt via de Oude Kasteelstraat en de Vismarkt.