Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Menen vandaag

1.014 GAS-vaststel­lin­gen gedaan in 2022 tegen foutpar­keer­ders

De stad voerde in december 2021 GAS4-boetes in om foutparkeerders te beboeten. In 2022 werden 1.014 GAS-vaststellingen gedaan in de stad. “Ik hoop dat we foutparkeerders snel kunnen overtuigen van e gevaren die zij voor andere weggebruikers veroorzaken”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).