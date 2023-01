Gekantelde vrachtwagen op rotonde N58 veroorzaakt heel wat verkeershinder

Menen Man (23) die agent in arm bijt moet 800 euro boete betalen

Een 23-jarige man uit Menen is veroordeeld tot vier maanden celstraf met uitstel en een effectieve boete van 800 euro voor weerspannigheid. Tijdens een controle in Menen bleek de auto van de jongeman niet verzekerd. De auto moest daardoor getakeld worden, maar daar was M. A. het niet mee eens en beet een agent in zijn arm.

10 januari