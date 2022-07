Geen 1717 polonaisedansers, maar… 60: geen Belgisch record voor Menen dus

Wevelgem Brandweer rukt uit naar Beobank voor poging plofkraak… door vogel

Brandweer en politie rukten woensdagnamiddag in groten getale uit naar de Beobank in het centrum van Wevelgem. Daar was ter hoogte van de geldautomaat rookontwikkeling ontstaan. Eens ter plaatse bleek het niet te gaan om een poging tot plofkraak, maar wel om een vogel die in de automaat was gevlogen.

29 juni