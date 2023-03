Garagist krijgt alcoholslot bij zevende veroordeling voor rijden onder invloed: “Ik ben een sociaal drinker, ik heb geen verslaving”

G.D. is geen onbekende in de politierechtbank, want hij stond er al voor de zevende keer terecht. En al evenveel keer was dat omdat hij betrapt was op rijden onder invloed van alcohol. Zo werd hij op 20 februari 2021 in Kuurne uit het verkeer gehaald, met 2 promille. De politie trok toen zijn rijbewijs in voor vijftien dagen, maar dat maakte kennelijk weinig indruk. Amper zes dagen later werd hij weer betrapt toen hij in Kortrijk over de weg zwalpte. “Mijn cliënt leed zwaar onder een relatiebreuk van eind 2020”, sprak zijn advocaat. “Hij vluchtte in de alcohol.”