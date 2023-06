Garagist Bas Pieters al na derde KP uit 12 uren van Wervik, opbrengst per kilometer voor Grensrock

NET OPEN Tweede vestiging voor Leonards Immobiliën

Vastgoedkantoor Leonards Immobiliën, dat vijf jaar geleden een eerste vestiging opende in Kortrijk, heeft nu ook een kantoor in Deerlijk. Vennoten Artsiom Sergeyovich en Laurent Poulain namen er hun intrek in het voormalige Axa-bankkantoor in de Hoogstraat, samen met medewerkers Eva Meulemans en Hélène Van Eeckhout.