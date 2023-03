Franse politie maakt jacht op criminelen op Belgisch grondgebied

De aanleiding tot de achtervolging is naar verluidt de diefstal van een bromfiets, ergens in het noorden van Frankrijk. De daders werden op heterdaad betrapt, namen de vlucht maar werden prompt achtervolgd door de politie. Tijdens de dolle rit staken de verdachten de Belgische grens over, op de E17 in Rekkem. Dat gebeurde rond 3 uur. Intussen waren ook enkele politiezones in onze regio verwittigd over wat er gaande was. Tal van patrouilles werden uitgestuurd om op cruciale plaatsen post te vatten, voor het geval het vluchtende voertuig daar mocht opduiken. Uiteindelijk duurde de passage van de verdachten in ons land niet lang. Op een bepaald moment staken ze de grens weer over, nog altijd gevolgd door de Franse politie. Of de achtervolging ook effectief resultaat heeft opgeleverd, is onduidelijk.