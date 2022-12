Francis Feys is beste kaarter van de Kerpel

Geluwe Geluwe 2.0 maakt op succesvol­le kerstmarkt winnaar van het logo bekend: “We hadden het niet mooier kunnen voorstel­len of dromen. Het was op de koppen lopen”

Na drie jaar niet was er in Geluwe terug een kerstmarkt met ruim veertig deelnemers. De opkomst was heel groot. De organisatoren van Geluwe 2.0 gingen ook op zoek naar een logo voor de Gapersfeesten in juli en daarvoor kwamen een vijftal inzendingen binnen. De jury koos voor het logo van Noor Catry. Haar moeder baat lingeriewinkel Lithci uit.

16:55