Fotowedstrijd ‘Menen Kust ze!’ ook na corona: “Maak leuke selfie en win restobon”

Wervik Koor Asem’ pakt uit met een muzikaal ontbijt

Op zondag 5 februari organiseert het gemengd koor Asem’ in de galerij van het Sint-Jozefscollege in de Koestraat in Wervik een muzikaal ontbijt. Het ontbijtbuffet wordt gekoppeld aan wat mooie pianoklanken.

30 januari