Foodtruckfestival van VTI Menen levert 3.000 euro op voor onderzoek naar kankerbehandeling

Oud-leerling van het VTI in Menen Jasper Decock (29) kreeg vorig jaar te horen dat hij leed aan lymfeklierkanker. Omdat de vader van Jasper lesgeeft in het VTI, werd er op de school al snel stilgestaan bij de zware ziekte van hun oud-leerling. Jasper richtte tijdens zijn herstel de vzw Kameleoncocktail op waarbij hij de belangen behartigt van jongeren met kanker. Al snel werd op de school nagedacht om geld in te zamelen voor de vzw. En zo werd op 30 september een foodtruckfestival georganiseerd. “De leerlingen organiseerden dat samen met de leerkrachten”, zegt directeur Ivan Delaere. “Het was een groot succes, want maar liefst 700 mensen kwamen opdagen.” Het leverde het mooie bedrag op van 3.000 euro.

Onderzoek naar behandeling voor leukemie bij jongeren

Een bedrag dat Jasper met de vzw maar wat graag ontvangt. “Ik kan hen alleen maar enorm bedanken”, zegt Jasper. “Ik was zelf ook aanwezig en het was een bijzonder warme en gezellige avond. Elk jaar schenken we met de vzw geld voor één specifiek doel. Dit jaar zamelen we 10.000 euro in om te schenken voor het onderzoek van behandeling van acute lyemoïde leukemie. Op dit moment is de behandeling daarvan bijzonder zwaar en zien personen die lijden aan de ziekte even erg af van de ziekte als van de behandeling. De bedoeling is dat er onderzoek wordt gevoerd naar een andere behandeling die minder zwaar is.” Met de 3.000 euro van de leerlingen van het VTI komt Jasper alvast een heel stuk dichter bij de beoogde 10.000 euro.