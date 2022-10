Fleur (19) uit Lauwe vrijdag te zien in The Voice van Vlaanderen

“Zingen is altijd al mijn passie geweest en ik volg ook zanglessen”, vertelt Fleur die vrijdag haar kans waagt in The Voice van Vlaanderen op VTM. “Ik heb wel al eens opgetreden op een kleine braderie, maar zo’n podium was toch helemaal nieuw voor mij. Ik kijk enorm uit naar de aflevering vrijdag. De opnames zijn ook al een hele tijd geleden. Ik ben begonnen met de voorrondes in augustus vorig jaar, dus het hele avontuur duurt voor mij al iets meer dan een jaar. Ik waagde ook ooit mijn kans in The Voice Kids, maar toen raakte ik niet door de voorrondes, maar nu dus wel!”

Groot scherm

Wie de aflevering samen met Fleur wil bekijken kan dat, want in café Astor in de Koning Boudewijnstraat wordt het uitgezonden op groot scherm. “Ik ben echt wel excited om het iedereen te kunnen laten zien, ik ken het resultaat ook wel al natuurlijk. We wonen vlak naast het café en Lauwe is een kleine gemeente. Dan is zo’n deelname aan The Voice toch wel iets.” Fleur volgt de opleiding Journalistiek aan de Howest in Kortrijk. Wie Fleur vrijdag wil zien schitteren, stemt vanaf 20.35 uur best af op VTM.