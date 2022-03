Filmpjes doen jongeman de das om na vechtpartij in park in Menen: “Spijt me. Ook niet volgens de regels van de gevechtssport.”

Ieper Met nieuwe expo ‘voor de Beschaving’ overstijgt het IFFM de grenzen van het Westelijk front: “Nasleep WO I meest voelbaar in Midden Oosten”

Een oorlog zoals die momenteel in Oekraïne woedt, zal wellicht nog tientallen jaren gevolgen hebben voor Europa en voor de rest van de wereld. Dat zoiets kan blijkt uit de nieuwe tentoonstelling ‘voor de Beschaving. De Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten’. “De Israëlisch-Palestijnse kwestie, de problemen tussen Turkije en Armenië, of het lot van de Koerden: wie de huidige gevoeligheden en de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten beter wil begrijpen, keert in deze tentoonstelling terug naar de oorsprong van dat alles.”

12 maart