Filmende vechtjas moet agressiebegeleiding volgen om uit cel te blijven

Op 13 augustus 2021 liep bij de politie van de zone Grensleie een oproep over een vechtpartij met een 8-tal jongeren binnen. Toen de agenten ter plaatse waren, bleken alle betrokken al te zijn weggevlucht. Even later bleek er evenwel een zwaargewonde jongeman op de spoeddienst van het ziekenhuis te zijn binnengebracht. Slachtoffer van de vechtpartij, zo bleek. Filmpjes die waren gemaakt, brachten duidelijk aan het licht dat Muslim S. niet alleen met zijn gsm filmpjes maakte maar ook zelf schoppen en slagen toediende. “Hij begon over mijn vader en mijn moeder en ik verloor mijn zelfcontrole. Dat spijt me”, aldus S. “Ik beoefen gevechtsport en dat is niet volgens de regels, om te vechten buiten de ring. Ik wist aanvankelijk niet dat er gevochten zou worden. Ik dacht gewoon dat er iets uitgepraat zou worden.” Na het voorval verbleef Muslim S. 2 dagen in de cel. Houdt hij zich aan zijn voorwaarden, dan blijft een celstraf van 12 maanden voorwaardelijk. Een boete van 600 euro moet hij wél betalen.