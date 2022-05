Fietser terecht voor agressie na verkeersongeval in Menen

Op 17 april 2021 knalde Zouhair S. met zijn fiets achter op een voertuig. Toen de automobilist uitstapte om zich van de toestand te vergewissen, sloegen bij S. de stoppen door. Hij begon te roepen, te spuwen, weg te rijden en gooide zijn mountainbike in de richting van de automobilist. Drie patrouilles van de politie probeerden de situatie te doen kalmeren. Dat lukte vrij aardig, tot S. in het ziekenhuis opnieuw wild rond zich heen begon te slaan en te stampen. Een verpleegster en een agent deelden in de brokken. Er was uiteindelijk een spuitje nodig om hem te doen kalmeren. S. is geen onbekende voor het gerecht. De openbare aanklager vorderde 1 jaar celstraf met begeleidende voorwaarden. “Nadat hij de bloedproef weigerde en over een spuitje hoorde, schoot hij in paniek”, verdedigde zijn advocaat hem. De automobilist vroeg een schadevergoeding van 995 euro. Vonnis op 30 mei.