Fietser gewond na botsing op rotonde in Rekkem

Menen Dieven breken vier keer binnen in cafetaria CC De Steiger: 25 bakken frisdrank en 200 zakken chips gestolen

In de cafetaria van CC De Steiger is in één week tijd maar liefst vier keer ingebroken. De jonge daders gingen er telkens met flesjes frisdrank en zakjes chips vandoor. Hun buit liep ondertussen wel op. In totaal namen ze al 25 bakken frisdrank en 200 zakjes chips mee. “Wat doen zij daar in godsnaam mee?”, vraagt uitbaatster Anne Verhelst zich af.

16 april